¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Ûº´Æ£ÃÒÌé¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î¡ÖÂè£´£·²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£±£°Æü¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£ÃÒÌé¡Ê£²£²¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï£±£°£Ò¤ÇÂ®¹¶¤ò·è¤á°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢½ªÈ×¡¢²£ÅÄæÆµª¤ËÈ´¤«¤ì£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ÷¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸åÈ¾¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤º¤Ã¤È¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÉÔËþ¤¬»Ä¤ë¡£¡Ö»îÁö¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È»×¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¡¢¥¥ã¥Ö¡¢ÅÅµ¤¤ÈÄ´À°¤¹¤ë¡×¤È½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Ç£´Í¥½Ð¡££±·î¡¢°ËÀªºê¥¢¥Õ¥¿¡¼£µ¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç½é£Ö¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ï¾è¤êÌ£¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ËÌµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡»Õ¾¢¡¦´ä¾ÂÌ÷Ïº¤âÍ¥½Ð¤·»ÕÄï¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤à¡£¡ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÅöÁ³¡¢Éé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£