Image: Raymond Wong / Gizmodo US

このスピーカー、発表された時から気になっていました。

JBLのBandbox Solo、AIを活用し楽曲のステム（ボーカルやドラムなど、パートごとにまとめられた音源ファイル）を自動で分離、抽出できるというのですからね。

ボーカル消してカラオケ、ドラム消して練習。JBLのAIスピーカーが万能すぎ

ちかごろAI機能はよく話題になります。ウェブアプリとして使う分には非常に優秀なものが多いですが、ガジェットに搭載すると途端に別になくてもいいかなってなったり、レビューでは実用に足らないと評価されたり…。

そんな中、Bandbox Soloは、まさに「こんなのが欲しかった！」と思えるAI機能を搭載しています。それのみを目当てに買っても良いほど。

米Gizmodo編集部がさっそくレビューしました。

音作りを最初に始めたとき、あらゆる音源やサンプルをFruity Loopsというソフトに全部ぶちこんでいました。このソフトは、Image-Lineが開発するデジタルオーディオワークステーション（DAW）で、その後、名前をFL Studioに変更。僕の世代だともっといいソフトを使っていた人も多いかと思いますが、個人的にこれが好きでした。

FL Studioで好きだったツールは、Edisonというサンプラー。子どもがヒップホップのビートを見よう見まねで作るには最高のツールで、何時間もこれでサンプルを作って遊んでいましたね。

もちろん、面白いツールではありましたが、当時はベースやドラムの音を綺麗に抜き出すのには相当苦戦しました。とはいえ、子ども時代の曲作りなんてできることをできるところまでするものなので…。当時は、DAWの力だけでなんとか分離できた素材を切り貼りしてトラックを作っていましたが、 今の子たちにはJBL Bandbox Soloがあるんですね。

……いやはや、時代は変わったなぁ。

ひとり練習に最高のマシン

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

250ドルのBandbox Soloが発表されて以来、ぜひレビューしたいと心待ちにしておりました。JBLのこの最新オーディオハードウェアは、1台でいろんな使い方ができます。同時に発表されたBandbox Trioはグループ向けですが、このBandbox Soloは名前の通りひとりでの使用に特化。Bluetoothスピーカーであり、アンプでもある。ギターやマイクを繋いで練習するにはもってこいです。

最大のウリはAI機能の「Stem AI」。その名の通り、自動で楽曲をステム分離してくれます。ステム分離とは、曲のボーカル、ドラム、ベースなど、パートごとにまとまった音源に分けてくれる機能のこと。Bandbox SoloのStem AI機能では3つの分離＆フィルタリングが可能で、ボーカル・ギター・それ以外で分けて必要なパートだけ抽出できます。

最初に発表を聞いたときは、「とはいえ、どこまで実用的なの？」と正直懐疑的でした。ところが、実際レビューすると評価は一転。ちゃんと使えます。正直、ここまで精度の高い抽出ができるのかと驚くほどでした。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

AIステム分離の手順はとても簡単。まずBandbox Soloを、スマホなど音楽を再生する端末に接続し、再生を開始します。次に、スピーカー上部にある「Stem AI」ボタンを押します。機能が発動すると「V」「G」「O」の3つのオプションが表示されますが、これはそれぞれ前述の通り、ボーカル・ギター・その他（Other）を指します。スピーカーにあるホイールで対象を選択したら、次は全音域をカバーするかハーフ（半分）かを、同じくホイール操作で選択。操作はこれだけです。

少し待つと、選択したパートが消去された音が完成します。瞬間的に生成されるわけではないものの、スピード感は十分。ほんの数秒待つだけでこれができるなら最高です。

Bandbox Soloは、ユーザーが選択したパートの大部分をフィルタリングして消去してくれます。その結果自体は「そこそこ」といったところ。例えばボーカル排除の場合、時折わずかに声が漏れ聞こえることもあります。完璧ではないものの、曲の大半では作用しており、数秒でこれができるなら「上出来」でしょう。

フィルタリングの精度は、曲やジャンルにも左右されるようです。とはいえ、ターゲットとしているのはロックやジャズ。ギター・ボーカル・その他のオプションがある練習用スピーカー兼アンプであることを考えれば、納得の仕様ですね。

曲によって多少の差はあれども、基本的にはどんな曲でもStem AIは使用可能。Apple Musicにもカラオケ機能がありますが、Bandbox Soloの方がより楽器練習に特化した幅広い使い方ができるのが特徴です。

AIによるステム分離は、自宅練習用アンプとしてかなり実用性があります。ギターやボーカルを消すことで、自分のパートの練習をより効果的に行なえるわけですから。試しに僕もコードを知っている曲のギターを弾けるかチャレンジしてみましたが、これがめちゃくちゃ楽しい。単に弾けるどうか自体も楽しいんですが、他のトラックとバランスよく効果的に弾けるかというのが1番楽しい。これが自分1人で自分のパートだけ練習するのとは違いますね。

分離したステムを別の端末に出力することも可能です。ただ、これについては結局どうやるのかよく分からなかった……。取説には「DAWソフトが入ったパソコンに接続する」とありますが、僕のGarageBandがなぜかスピーカーを認識してくれません。何度試してもダメだったので、出力機能自体のポテンシャルは確認できませんでした。

Bandbox SoloのStem AI機能は、端的にいって素晴らしい。Bluetoothスピーカーともアンプとも違う、新しいバンド練習の形だと感じました。また、昨今のただ音楽を作るAIよりも、こうした既存の音楽を拡張するAIの方がずっと実用的で、効果的な活用法だと感じました。 AIってこんなに役に立って、こんなに楽しいんだ！と感動したほど。好きなことにさらに深くハマれる、本当に「いいAI」の形です。

予想以上の機能性

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

アンプとしての機能も充実しており、ボーカルやギターにかけられるエフェクトも豊富に揃っています。専用の「JBL One」アプリには、ロックやポップ、ジャズといったジャンル別にたくさんのプリセットが用意されており、好みのものを選んでBandbox Soloへダウンロードするだけで使えます。

また、ペダルエフェクターも充実。エコーやリバーブ、ドライブ、コンプレッサーなどがラインナップされています。アンプシミュレーターとしても優秀で、ビンテージドライブやベースアンプなどをシミュレート可能。どの設定を選んでも音質は極めて安定しており、クオリティはかなりいい感じです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

他にも、調整可能なイコライザーやピッチ調整、チューナー機能、さらには練習用のドラムトラックを追加できたりと（このドラムトラック機能、個人的にかなり好き）、かつてはDAWで行なっていたような高度なサウンド操作が、スピーカーと専用アプリの連携だけで完結してしまうというね。日々の練習はもちろん、音遊びにおいても、表現の幅を大きく広げてくれます。正直、予想以上の機能とその性能の高さに驚きました。

スピーカーとしては？

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

忘れちゃいけないのが、このBandbox Soloは、あくまでスピーカーであるという点。単なる楽器練習用のツールじゃないんです。ポータブルBluetoothスピーカーとして、純粋に曲を楽しむことも当然できます。

JBLは、価格の割に音がいいことに定評がありますが、Bandbox Soloもそれは同じ。ボーカルはクリアで歪みがなく、スピーカーが1つのわりに低音も効いていて、中音・高音も広がりがあります。

一方でバッテリー持ちについては「普通」といったところ。スピーカー・アンプいずれのモードでも、持続時間は6時間ほど。30Wの出力は小型ながら十分なパワーがあり、小さめの練習室ならこれ1台で事足りるレベルです。

搭載ポートは、1/4インチジャック、3.5mmイヤホンジャック、USB-Cを各1つずつ。もっとも、純粋にBluetoothスピーカーとしての性能だけを評価するなら、個人的にはBoseのSoundLink Plusの方が好きですけどね。

総評

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

個人練習において最高のアンプ兼スピーカー、それがJBL Bandbox Soloです（バンド＝複数人でのセッションなら、上位機種のBandbox Trioが最適）。

「Stem AI」による楽曲分離は、あまりに機能的で正直びっくりするほど。多機能で、1台のデバイスから得られる体験の密度は極めて高い。音量的にもワンルームでの使用に最適で、基本にはソロ・ガジェットと言えます。

あぁ、僕が高校生、大学生の頃にこれがあったらなぁ…。250ドルでこれはかなりお買い得。JBLに音楽ギアのイメージがなかった人は、Bandbox Soloでそれが変わると思います。