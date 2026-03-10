美人クリエイター「10分もかからずにできる」簡単豆腐チゲ・チヂミ・トマト煮披露「ダイエット中とは思えない豪華さ」「低カロリーメニュー参考にしたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】人気クリエイターのえみ姉が3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。自炊による手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人クリエイター「10分もかからずにできる」超簡単低カロリーのダイエットメニュー3品
えみ姉は「10分もかからずにできる超簡単激うま豆腐チゲ生み出してしまった」と報告。続けて「あと激うまチヂミも、、、！！！」「お豆腐使った低カロリーでダイエットメニューなの」と明かした。
さらに「チキンのトマト煮込みも、、、ダイエット始めて自炊なるべくするようにしてる」といい、豆腐チゲやチキンのトマト煮込み、チヂミの完成料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「ダイエット中とは思えない豪華さ」「どれも美味しそうで天才」「尊敬」「低カロリーメニュー参考にしたい」「レシピ教えてほしい」「低カロリーでこのクオリティはすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
