日向坂46清水理央、猫耳×ミニスカメイド姿披露「お顔もスタイルも天才」「破壊力すごい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/10】日向坂46の清水理央が3月9日、自身のInstagramを更新。猫耳を身に着けたメイド姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳日向坂メンバー「2次元から出てきたみたい」猫耳ミニスカメイド姿
清水は「リアルミーグリありがとうございました」とつづり、猫耳とメイド服での衣装を身に着けた姿を複数枚投稿。赤いリボンがついた紺色と白を基調としたフリル付きのメイド服に、白とピンクの猫耳のカチューシャを合わせており、片手を頭に添えてカメラを見つめる全身ショットなどを披露している。また、白のレースタイツからはスラリとした美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「猫耳メイド姿が似合って最高」「可愛すぎて破壊力すごい」「スタイル抜群」「2次元から出てきたみたい」「お顔もスタイルも天才」「猫耳とメイド服のコスプレで可愛さ10倍」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆清水理央、美脚際立つ猫耳メイド姿披露
◆清水理央の投稿に反響
