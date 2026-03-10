タイBLリメイクドラマ、関係性一変4人の演じ分けに反響「同一人物とは思えない」「ビジュアルの違いまで細かい」【The Boy Next World】
【モデルプレス＝2026/03/10】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（毎週日曜FODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の配信限定スペシャルエピソード第1話が、3月1日に配信された。4人の演じ分けに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】タイBLリメイクドラマ、開始5分で強引キスからのベッドシーン
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。スペシャルエピソードでは、本編とは別の並行世界の物語が描かれた。
本編では沙羅が楓を追い続けていたが、この並行世界では立場が完全に逆転。高校時代から沙羅に片想いをしている楓は、眼鏡姿で陰から見守っていた。接点のない2人の恋を後押しするのは、本編でもおなじみの飯村大河（中山脩吾）と叶野仁（植村颯太）。この世界線の2人はすでに交際中で、彼らの計らいで、楓は沙羅も参加する学生会のキャンプに同行することになる。
バスの座席からテントの割り振りまで、大河と仁のなアシストにより、図らずも沙羅と急接近する楓。不慣れな共同作業に戸惑う楓に対し、沙羅はどこまでもクールで冷淡な態度を崩さない。本編とは真逆の、少しヒリつくような「片想い」の構図が新鮮に映し出された。
視聴者を驚かせたのは、本編10話でようやく結ばれた大河と仁の変貌ぶりだ。本編では仁からのアプローチが目立っていたが、この並行世界では終始ラブラブモード。学生会のメンバーが寝床争奪ゲームに勤しむ中、会長である大河は特権をフル活用。「学生会会長の恋人だ。特権にあやかれ。コテージで寝よう」と仁と手を繋いで仲睦まじくコテージに向かった。
本編の関係性から一転、キャラクターの性格や関係性がガラリと入れ替わった特別編。視聴者からは「同じ人が演じているのに、纏っているオーラが全然違う」「同一人物とは思えない」「みんなの演技力に脱帽」「この世界線のスピンオフをもっと観たい」「ビジュアルの違いまで細かい」「大河と仁のラブラブっぷりが尊い」と圧倒的な“演じ分け”に称賛の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
