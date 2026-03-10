ICEx山本龍人、最下位スタート“爪楊枝回”での手応え 初冠番組で遂げた成長とは【「愛されICExの作り方」インタビューVol.3】
【モデルプレス＝2026/03/10】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.3は山本龍人（やまもと・りゅうと／18）が登場。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、初回の収録です。初めてということもあり、かなり緊張していましたし、シチュエーションや脚本をどう作ればいいんだろうって。スタッフの皆さんと打ち合わせを重ねる中で、勢いで出てきたのが「爪楊枝」というアイデアを、ウケを狙ったつもりはなかったのですが、それを採用した結果、初回から最下位になってしまって（笑）。ただ、その爪楊枝回を通して、良くも悪くも自分の立ち位置やキャラクターがなんとなく見えた気がしました。バラエティ的にも爪痕を残せたのかなとも思っていて…初回を終えたことで「もっと頑張ろう」という気持ちがより強くなりました。流れを掴めたことも含めて、初回が一番印象に残っています。
― 初回収録が終わった後、「僕の成長を見届けてほしい」と話していましたが、番組を通して、「ここは成長したな」と感じる部分はありますか？
自分らしくないことにもたくさん挑戦しましたし、回を重ねるごとに「どうしたらバラエティとして面白くなるか」「どうしたらキュンキュンしてもらえるか」っていうのが、少しずつ掴めてきた感覚があります。他のメンバーがどんな感じで出てくるのかも分かってきたので、全体のバランスを見ながら、自分がどんな立ち位置で番組を盛り上げられるかを考えられるようになりました。その中で、自然と脚本を書く力も身についたと思います。
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
志賀ですね。 メリハリがしっかりしていて、普段は最年長としてメンバーを引っ張ってくれる存在です。でも楽屋では年下の僕たちとも同じ目線で遊んでくれて。よくメンバーでゲームをするのですが、そういう時の志賀は誰よりも子どもっぽくて（笑）。 そのギャップがすごく可愛らしいですし、天然な言動も含めて、誰が見ても愛したくなる存在だと思います。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
正直、自分でも理由はよく分からないんですけど、メンバーの中では一番愛されていると思います（笑）。 恥ずかしいですが、楽屋やレッスンに行くたびに口説かれるんです。特に八神と千田と中村は、カメラが回っていない完全にプライベートな時にも「今日もかわいいね」「好きだよ」ってずっと言ってきて…。自分では、どこが愛されポイントなのか分かりませんが、みんなに可愛がってもらっています。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を追いかけていると、誰かに否定されることもあると思います。 でも、どれだけ否定されても、自分だけはその夢を信じ切ることが大事だと思っています。目標や夢は、ちゃんと言葉にして口に出すこと、誰かに話すことも大切だと思います。 僕は言霊を信じるタイプなので、「絶対に叶う」と強く思い続けることが、夢を叶える力になると信じています。自分を信じる気持ちを持ち続けて、頑張ってほしいです。
（modelpress編集部）
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
◆「愛されICExの作り方」
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
◆山本龍人、初冠番組での成長
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、初回の収録です。初めてということもあり、かなり緊張していましたし、シチュエーションや脚本をどう作ればいいんだろうって。スタッフの皆さんと打ち合わせを重ねる中で、勢いで出てきたのが「爪楊枝」というアイデアを、ウケを狙ったつもりはなかったのですが、それを採用した結果、初回から最下位になってしまって（笑）。ただ、その爪楊枝回を通して、良くも悪くも自分の立ち位置やキャラクターがなんとなく見えた気がしました。バラエティ的にも爪痕を残せたのかなとも思っていて…初回を終えたことで「もっと頑張ろう」という気持ちがより強くなりました。流れを掴めたことも含めて、初回が一番印象に残っています。
― 初回収録が終わった後、「僕の成長を見届けてほしい」と話していましたが、番組を通して、「ここは成長したな」と感じる部分はありますか？
自分らしくないことにもたくさん挑戦しましたし、回を重ねるごとに「どうしたらバラエティとして面白くなるか」「どうしたらキュンキュンしてもらえるか」っていうのが、少しずつ掴めてきた感覚があります。他のメンバーがどんな感じで出てくるのかも分かってきたので、全体のバランスを見ながら、自分がどんな立ち位置で番組を盛り上げられるかを考えられるようになりました。その中で、自然と脚本を書く力も身についたと思います。
◆「愛されICEx」なメンバーは？
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
志賀ですね。 メリハリがしっかりしていて、普段は最年長としてメンバーを引っ張ってくれる存在です。でも楽屋では年下の僕たちとも同じ目線で遊んでくれて。よくメンバーでゲームをするのですが、そういう時の志賀は誰よりも子どもっぽくて（笑）。 そのギャップがすごく可愛らしいですし、天然な言動も含めて、誰が見ても愛したくなる存在だと思います。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
正直、自分でも理由はよく分からないんですけど、メンバーの中では一番愛されていると思います（笑）。 恥ずかしいですが、楽屋やレッスンに行くたびに口説かれるんです。特に八神と千田と中村は、カメラが回っていない完全にプライベートな時にも「今日もかわいいね」「好きだよ」ってずっと言ってきて…。自分では、どこが愛されポイントなのか分かりませんが、みんなに可愛がってもらっています。
◆山本龍人の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を追いかけていると、誰かに否定されることもあると思います。 でも、どれだけ否定されても、自分だけはその夢を信じ切ることが大事だと思っています。目標や夢は、ちゃんと言葉にして口に出すこと、誰かに話すことも大切だと思います。 僕は言霊を信じるタイプなので、「絶対に叶う」と強く思い続けることが、夢を叶える力になると信じています。自分を信じる気持ちを持ち続けて、頑張ってほしいです。
（modelpress編集部）
◆今後の放送予定
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
【Not Sponsored 記事】