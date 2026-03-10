「notte stellata」出演者がインスタグラム更新

フィギュアスケート男子で2014年ソチ、2018年平昌と五輪連覇を達成し、現在はプロとして活動する羽生結弦さんが座長のアイスショー「notte stellata」が7〜9日に宮城で行われた。出演者の面々が10日、インスタグラムで羽生さんの貴重ショットを公開し、舞台裏の表情を伝えた。

4年連続の開催となった「notte stellata」。9日までの公演で羽生さんのほか、豪華な出演者も舞った。

宮原知子さんは10日、インスタグラムを更新。「ゆづくん、デイビッド先生はじめ、スケーターのみんなと分かち合うこのノッテステラータは私の宝物です」とし、羽生さんとともにダブルピースで笑みを浮かべる写真などを公開した。

「ゆづ、今年も宮城で滑る大切な機会をありがとう」などとして、インスタグラムを更新したのは鈴木明子さん。こちらも笑顔の2ショットを公開すれば、本郷理華さんも「3月に宮城で滑るという大切な機会を私にくださった座長、関係者の皆様、本当にありがとうございました」とつづり、羽生さんとの写真などを投稿した。

今年の「notte stellata」はスケーターだけでなく、スペシャルゲストとして東北ユースオーケストラも参加し、公演を彩った。