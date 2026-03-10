1次ラウンド・プールC最終戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終日の10日、日本代表「侍ジャパン」は、チェコが対戦する。試合前に先発メンバーが発表され、ファンからは落胆の声が続出した。

試合開始の約80分前、両チームの先発メンバーが発表された。

これまで3試合、「1番・DH」で先発出場していた大谷翔平（ドジャース）は外れ、1番に森下翔太（阪神）が入った。鈴木誠也（カブス）の名もなかった。

大谷がベンチスタートとなったことで、X上には落胆の声も。「大谷スタメンじゃないのかぁ……」「見たかった。残念」「大谷vsサトリア見られないのか」「大谷さんスタメンにいない 泣く」「東京ドーム イン せっかくなのに大谷翔平選手スタメンじゃないらしい……ショック」「いくら消化試合とはいえ大谷をスタメンで使わないのはなぁ……」「うわぁぁぁぁぁぁぁぁマジか…」などのコメントが寄せられた。

侍ジャパンは1次ラウンド3戦全勝で既に1位通過が決定。チェコ戦で先発メンバーから外れた大谷だが、代打などで出場する可能性はある。



