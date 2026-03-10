猫さんを病院に連れて行く日の飼い主と猫との「攻防戦」。どこの家庭でも見られる光景ですが、YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』で投稿された元野良猫・「ぽこまる」ちゃんの抵抗はひと味違ったそうです。話題の投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「ぽこちゃんお利口さんだね」「勘は鋭いのに、素直すぎて病院に直行w」などのコメントが寄せられました。

察知能力が高すぎる猫

話題となっている投稿に姿を見せたのは、元野良猫のぽこまるちゃん。飼い主さんのいつもと違う雰囲気を敏感に察知したのか、ぽこまるちゃんは病院行きを予感していたそう。普段なら絶対に選ばないような場所で、息を潜めるように佇んでいたといいます。

飼い主さんは「なんでそんなところにいるの？」と思わず突っ込んでしまったそう。それもそのはず、普段なら柔らかいクッションの上や椅子の上でくつろいでいるのに、この日は階段のような棚の狭い隙間に座っていたのです。棚と一体化するように、もふもふの体を隙間に「ぎゅっ」と押し込むその姿は、まるで家具の一部に擬態しているかのよう。

「断固拒否！」するぽこまるちゃん

病院に行く時間になり、飼い主さんがキャリーを持ってくると、ぽこまるちゃんはテーブル下へ籠城。「絶対に病院に行きたくない！」という強い意志を感じます。

ツルツルと滑るフローリングの上で、爪を立てることもできず、床に平べったく張り付いて全力拒否するぽこまるちゃん。飼い主さんにズリズリと引きずられていくその姿を見ると、本猫（人）は必死そのものですが、見ている側は思わず笑みがこぼれてしまう愛らしさだったといいます。

さすがに観念したのか、あるいは飼い主さんの執念が勝ったのか、ついに確保されてしまったぽこまるちゃん。ところがいざキャリーケースに入れられる瞬間、意外な反応を見せたとのこと。あれほど嫌がっていたにもかかわらず、自ら吸い込まれるようにすんなりとケースに収まったそうです。

実はぽこまるちゃん、無類の「狭い場所」好きなのだそう。だから狭いキャリーケースの中は「大好きな空間」となっているのです。多くの猫さんだとキャリーケースに入れられたら、蓋をしないとすぐに出ていってしまうところですが、そのまま心地よさそうにケースの中にハマっています。

通院を終えて

無事病院での検査も終わり、大好きなお家へ帰ってきたぽこまる。

返ってくるなり、ケースを開けるとすぐさまお気に入りの「狭い」段ボールへ一直線で駆け込んだそう。狭いキャリーケース→狭い段ボールハウスへ入り、気持ちを落ち着けているのでしょうか。なんだかとても不服そうな顔をしているぽこまるちゃんです。

今回通院をした理由は、年末年始に胃腸炎で食事をすることができなくなり、肝臓と腎臓の数値が急上昇。一時は命を落とす危険性もあったとのことでしたが、今ではすっかり回復しました。体重も少しずつ増えて平穏な日々を過ごしつつあるといいます。

嫌いな病院の検査も頑張って乗り越えたぽこまる。このまま少しずつ回復へと向かい、病院にも行かず平穏な日常を過ごしていきたいぽこまるなのでした。

投稿には「表情豊かなぽこまるちゃんかわいすぎる」「病院だと気づくの早すぎますねw」「少しずつよくなってきてよかったね！」「もう少しだけ頑張って！元気なポコちゃんに戻ってください」「床に張り付くぽこちゃん可愛すぎるw」「猫さんって本当に察知能力高いですよね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』では、ぽこまるが保護されて行く過程の投稿や、同居ねこの「まるとら」くんが猫パンチをしてくる動画などさまざまな投稿を見ることができますよ。

