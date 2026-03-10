10日から販売

ファナティクス・ジャパンは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表「侍ジャパン」のメンバーが行う話題の「お茶たてポーズ」をデザインした「お茶たてポーズTシャツ」の販売を10日より開始すると発表した。早くも誕生した公式グッズにファンも反応。そこに描かれた1人の選手に注目が集まっている。

チェコ戦が行われる10日の正午に発表された。活躍した選手が、塁上でくるくるとお茶をたてるような仕草を見せる「お茶たてポーズ」は、大谷翔平投手（ドジャース）から無茶ぶりされた北山亘基投手（日本ハム）が、日本の伝統を象徴する所作として発案したもの。強化試合から登場し、ファンの間で話題を呼んだ。

Tシャツのグラフィックには、お茶をたてる茶せんの動きと、試合中に巡るプレーの躍動を重ねた渦のモチーフを採用。北山の願いでもある「日本らしさが世界で注目される瞬間」を切り取り、大会の記憶に残るワンシーンを表現している。

モチーフの周りには選手を模したイラストを配置。大谷や鈴木誠也外野手（カブス）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）ら同ポーズを披露する頻度の高い強打者に交じって、投手ながら発案者である北山も顔を連ねている。これにはX上のファンから様々な反応が上がっている。

「このメンツに入ってる北山くん草」

「仕事が早いw」

「あれだけ活躍しても正尚おらんのやな」

「紺の方は お茶の渦巻きも分かりやすくていいですね よく見ると茶せんもある！笑」

「発案者権限で教授入ってんの笑う」

「発案者とはいえすんごいメンツの中にいてやばすぎ」

「すごーい！！北山くん良かったねぇ 私も欲しい〜」

「デザイン可愛い めっちゃ売れるよ」

「北山くん！すごいメンバーと一緒にTシャツにしてもらってる」

「これは絶対欲しいやつ！」

商品はライトグリーンとネイビーの2色展開で、価格は6000円（税込）。WBCのオフィシャルオンラインストアなどで販売される。



（THE ANSWER編集部）