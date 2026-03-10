連休明けで疲弊した様子の飼い主さん。その隣では、怒られた猫さんがそっくりな姿勢でふて寝！？あまりにも似すぎているふたりの様子は、Instagramで242万回以上も再生され、「めちゃくちゃ反省してるw」「あかんおもろいwww」「完全一致で草」といった声が寄せられました！

【動画：連休明けで疲れ切った様子の人間→隣を見ると、『ネコ』が…まさかの光景】

疲弊した飼い主さんの隣で…

Instagramアカウント「トラちゃんず保護猫9匹と多頭飼いの日常を 」さまは、大勢の保護猫ちゃんと投稿者さまのご家族が暮らす日常を紹介しているアカウントです。

今は亡き「翔」ちゃんという猫さんと飼い主さんの日常のワンシーンがInstagramで大きな話題になりました！

この日は、連休明けでとても疲れていたという飼い主さん。参考書でしょうか。書籍を開いたまま机に突っ伏して寝落ちしてしまっていたとか。

そんな飼い主さんの隣で、翔ちゃんは……

なんと飼い主さんそっくりな姿勢でふて寝中！段ボールの中に入り、まるで顔を隠すように体を丸めて微動だにしません。

どうやらイタズラして叱られてしまったようで、ふて寝しているのだといいます。毎日飼い主さんと一緒に過ごしていると、ペットは飼い主に似ると言われていますが、まさにその言葉を体現した翔ちゃんなのでした！

翔ちゃんは、昨年に天国へ旅立ってしまったそうですが、きっと翔ちゃんは、行動まで無意識にマネてしまうほど大好きな飼い主さんのことを天国から見守ってくれていることでしょう。

他にもいた！そっくりな猫さん

投稿者さまのお家には、まだまだ大勢の猫さんが一緒に暮らしています。翔ちゃん以外にも、実は飼い主さんの生活する姿を見て、無意識にその行動を取り入れてしまっている猫さんが……。

ある日の光景。ベッドでゴロゴロと横になっていた飼い主さんの隣で……

なんとファミリーの１匹「諭吉」くんが、ビーズクッションの上で胡座をかくように座っているではありませんか！

当たり前のように人間のような座り方をしている諭吉くん。普段、飼い主さんがビーズクッションの上でくつろいでいる様子を見ていたのかもしれませんね！

あまりにもそっくりな姿が話題に

翔ちゃんと飼い主さんのあまりにもそっくりなふて寝姿は、Instagramに投稿されると242万回以上再生されるほど大きな話題に！

コメント欄には「猫が可愛すぎるwwwwww」「めちゃくちゃ反省してるw」「あかんおもろいwww」「完全一致で草」といった声が殺到し、多くの人がそのシンクロ率に驚き、笑っています。

Instagramアカウント「トラちゃんず保護猫9匹と多頭飼いの日常を 」さまでは、亡き翔ちゃんも一緒に暮らしていた、大勢の猫さんたちによる賑やかな日常が日々更新されています。

賑やかで個性豊かな猫さんたちの交流をぜひ覗いてみてくださいね！

翔ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「トラちゃんず保護猫9匹と多頭飼いの日常を 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。