元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身について性格的にアナウンサーには「向かなかった」と断言する一幕があった。

この日、ＭＣの垣花正、ゲストの元ＴＢＳでフリーの枡田絵理奈アナとアナウンサー談義になった際、垣花に「大島さん、お嬢さんがもしアナウンサーという仕事を目指すと言ったらどうですか？」と聞かれると「楽しさを満喫できるんだったら、いいんじゃないと思いますけど、要領よくそこらへんができる性格だったらいいかなと思いますけどね」と答えた大島アナ。

垣花が「私（大島アナ）に似た性格だったら？」と重ねて聞くと「だったら、やめた方がいいですね。絶対、やめた方がいいですね」と、きっぱり。

ここでコメンテーターの作家・岩下尚史さんが「大島さんは（アナウンサーに）向かなかったですか？」と聞くと「向かなかったですね」と即答。

「でも、向かないと言いつつもこうやってお仕事させてもらってることは非常にありがたいと思いますね」と笑顔で続けた後、「ご縁があるってことはありがたいし、ラッキーだなと思いますけど、性格上、うまくやっていける性格ではないので。運がいいことに…。ありがたいですね」と、しみじみ話していた。