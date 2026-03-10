◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）

巨人の育成選手、エルビス・ルシアーノ投手（２６）がまた好投した。

ソフトバンク戦で同点の９回に登板。栗原を二直、秋広を空振り三振、井上を三ゴロと打者３人を完璧に抑えて試合を締めた。

これでキャンプ中の練習試合も含めて今季の実戦５試合連続無失点となった。

全試合で奪三振を記録して４回１／３で７奪三振、無四球と抜群の安定感。９イニングあたり換算の奪三振率は１４・５３と驚異的な猛アピールを見せている。

ブルージェイズ時代の１９年に、当時の球団史上最年少１９歳１か月でメジャーデビューした逸材。同年にメジャーでリリーフとして２５試合に登板したが、その後は右肘の故障などに苦しんだ。

２３年から育成選手として巨人に入団して今年が来日４年目。巨人でも故障に苦戦してきたが、現在はコンディションに問題なく、キャンプは１軍スタートで完走した。

巨人の支配下登録の外国人選手は投手がウィットリー、マタ、ハワード、バルドナード、マルティネス。野手がキャベッジ、ダルベックと計７人いる。８人目の支配下外国人となることを目指すルシアーノが好調を維持。外国人選手の層の厚さが光っている。