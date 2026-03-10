◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

３連勝で１次ラウンドＣ組１位通過を決めた侍ジャパンは、チェコとの対戦で東京ラウンド最終戦を迎えた。

１次ラウンド４試合目となったこの試合では、初めてドジャース・大谷翔平、カブス・鈴木誠也がスタメンから外れた。１４日（日本時間１５日）の米フロリダ州マイアミでの準々決勝に向け、コンディション調整を優先したとみられる。

森下翔太、佐藤輝明の阪神コンビが初のスタメンで１、２番。小園海斗（広島）、周東佑京（ソフトバンク）、中村悠平（ヤクルト）、牧原大成（ソフトバンク）の面々も初スタメンで、小園は初出場となる。

先発マウンドは高橋宏斗（中日）。４試合目で初めて、侍の先発投手がＭＬＢ所属ではなく、ＮＰＢ所属となった。

すでに６大会連続の８強入りが決定した侍ジャパン。準々決勝（ローンデポ・パーク）では、Ｄ組２位と激突する。Ｄ組はドミニカ共和国とベネズエラの２強で、いずれもメジャーのスター選手を擁する強敵。４連勝で日本を飛び立ち２度目の連覇に向けて突き進みたい。

◇スタメン

【日本】１（左）森下翔太 ２（右）佐藤輝明 ３（一）村上宗隆 ４（指）吉田正尚 ５（三）岡本和真 ６（遊）小園海斗 ７（中）周東佑京 ８（捕）中村悠平 ９（二）牧原大成 （投）高橋宏斗

【チェコ】１（二）テリン・バブラ ２（遊）ボイテハ・メンシク ３（中）マレク・フルプ ４（捕）マルティン・チェルベンカ ５（指）ミラン・プロコップ ６（一）マルティン・ムジーク ７（三）マルティン・チェルビンカ ８（左）ウィリアム・エスカラ ９（右）マックス・プレイダ （投）オンジェイ・サトリア

◇試合経過

◇１回 日本０ー０チェコ

【チェコ】バブラ（右飛）、メンシク（空振り三振）、フルプ（左前安打）、チェルベンカ（空振り三振） 安打１ 得点０

【日本】森下（左飛）、佐藤（左翼線二塁打）、村上（中飛・佐藤三進）、吉田（右飛） 安打１ 得点０

◇２回 日本０ー０チェコ

【チェコ】プロコップ（見逃し三振）、ムジーク（見逃し三振）、チェルビンカ（三ゴロ） 安打０ 得点０

【日本】岡本（空振り三振）、小園（中前安打・今大会初出場初スタメン初球を安打に！）、周東（空振り三振、小園二盗失敗） 安打１ 得点０

◇３回 日本０ー０チェコ

【チェコ】エスカラ（右飛・２３年大会で佐々木朗希にデッドボールを受け、おわびにロッテのお菓子をもらったことでも有名に）、プレイダ（二ゴロ）、バブラ（右前安打）、メンシク（二ゴロ） 安打１ 得点０

【日本】中村（中飛）、牧原（空振り三振）、森下（遊撃内野安打）、佐藤（一ゴロ） 安打１ 得点０

◇４回 日本０ー０チェコ

【チェコ】フルプ（四球）、チェルベンカ（三ゴロ併殺打、途中ファウルの当たりが中村の左足に当たるもプレー続行）、プロコップ（空振り三振・打者のピッチクロック違反で１ストライクから） 安打０ 得点０

【日本】村上（一ゴロ）、吉田（フルスイングでボールの皮が切れたか…ファウルにならず転がり三塁内野安打で一塁上で苦笑い）、岡本（左翼フェンス直撃二塁打、吉田三進）、小園（一ゴロ、吉田本塁憤死、岡本三進、小園二進）、二ゴロ 安打２ 得点０

◇５回 日本０ー０チェコ

【チェコ】ムジーク（三ゴロ）、チェルビンカ（右飛）、投手交代・二番手宮城、エスカラ（左飛）

【日本】中村（左前安打）、牧原（送りバント成功）、森下（左邪飛）、投手交代・二番手コバラ、佐藤（遊直） 安打１ 得点０