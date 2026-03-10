TAGRIGHT、「花言葉」リリース決定 Aile The Shota「すべてをとても幸せに誇らしく思います！」
7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが、新曲「花言葉」を18日にデジタルリリースすることが10日、発表された。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
本作は、2025年11月よりスタートした、西山智樹と前田大輔が仲間を探すプロジェクト『TAG SEARCH』のドキュメンタリー番組と連動して制作された楽曲。Aile The Shota、UTAがプロデュースを担当し、作詞には、西山と前田も参加しており、これまでライブでのみ披露されてきた、音源化を待ち望まれていた楽曲となっている。
プレデビューシングル「FOREVER BLUE」で見せた疾走感とは一線を画し、過去の自分と向き合いながら、等身大の葛藤と希望を描いたミディアムナンバーになっている。さらに、4月22日に、プレデビューEPのリリースが決定。「花言葉」は、EPからの第1弾先行シングルとなっている。EPの詳細については今後発表される。
リリースに先立って、ニッポン放送で14日放送の『西山智樹 前田大輔のTAGラジ！』（毎週土曜 後9：00）にてフルサイズ音源が初オンエアされる。
【コメント全文】
■Ail the shota
「花言葉」リリースおめでとうございます！大ちゃん（前田大輔）が声をかけてくれたところから始まり、智ちゃん（西山智樹）に出会い、心と心とで向き合わせてもらえたからこそ生まれた傑作です。
TAGRIGHTという花にぴったりな、それにふさわしい言葉の数々やメロディをたくさんつむぎました。7人のこれまでの過去や、これから歩む軌跡の中で、この楽曲が輝きますように。
「花言葉」を通してTAGRIGHTの7人に出会えたこと、自分がつづった言葉や音を7人の声が彩ってくれたこと、すべてをとても幸せに誇らしく思います！
