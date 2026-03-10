Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月10日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）。現在、個人タイトル4部門で全て上位に位置し、条件が整えば奇跡の全4冠制覇も夢ではない。

【映像】内川幸太郎、個人タイトルへの挑戦！

まず個人スコアは首位でチームメイトの永井孝典（最高位戦）に115ポイント差の2位。これは出場機会さえもらえれば、十分に逆転可能だ。また最高スコアの10万4700点は首位。4着回避率は0.8788で3位につけ、首位の渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、2位の永井がそれぞれ1回ラスを引くと、内川にも逆転のチャンスがある。さらに最多トップ争いは首位のKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）と1差の12勝。こちらも出場できれば逆転チャンスだ。

【3月10日第1試合】

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人2位 ＋477.4

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人33位 ▲272.0

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人8位 ＋213.3

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人21位 ▲11.2

【3月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋933.1（108/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋758.3（112/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋65.5（110/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲44.2（110/120）

6位 TEAM雷電 ▲94.5（112/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲205.4（112/120）

8位 EARTH JETS ▲581.3（114/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲644.7（112/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲750.2（108/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

