¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¤³¦¥·¥§¥¢3³äÌÜ»Ø¤¹¡¡À¯ÉÜÌÜÉ¸¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ï40Ãû±ß
¡¡À¯ÉÜ¤Ï10Æü¡¢ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÃæ¤ËÊÂ¤ÖÂè»°¶Ë¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¥·¥§¥¢3³äÄ¶¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2040Ç¯¤Ë20Ãû±ß¤Î»Ô¾ì³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï40Ç¯¤Ë40Ãû±ß¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎ¬17Ê¬Ìî¤ò61À½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¤ËºÙÊ¬²½¤·¤¿¡Ö´±Ì±Åê»ñ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎÁÇ°Æ¤òÄó¼¨¡£AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É27À½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè¹Ô¤·¤ÆºöÄê¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¡£