プロダクション人力舎が10日、自社サイトを更新。所属タレントゆってぃ（49）の名前を冠した仮想通貨に関わってないと発表した。

人力舎は「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」と発表。

その上で「当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます」と注意喚起を行った。

仮想通貨をめぐっては、高市早苗首相の名前を冠した「SANAE TOKEN」（サナエトークン）が話題に上がり、高市首相本人が関与を否定している。

以下、発表全文。

弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。

この度確認いたしました「Yuttycoin」につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません。

また、弊社及び弊社所属タレントは特定の仮想通貨プロジェクトに関与することもございません。

当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

もし被害に遭われた場合や、不審な情報を見かけた場合は警察庁・金融庁・消費者庁等公的機関にご相談ください。

皆様におかれましても、くれぐれもご注意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます