2026年1月、新潟市江南区で起きた車両同士の衝突事故で、車を運転していた男2人が互いに危険運転をしていたとして逮捕されました。



逮捕されたのは、新潟市東区のパート従業員・原清容疑者(57)と新潟市江南区の会社員・重田悠介容疑者(38)です。警察によりますと、重田容疑者は2026年1月に前を走る原容疑者の車に接近するなどのあおり運転をした上、追い越そうとしました。



それに対し、原容疑者は対向車線に出て重田容疑者の車に幅寄せをするなどして妨害。重田容疑者の車が電柱と原容疑者の車に衝突しました。



この事故で、原容疑者は胸を打撲し、重田容疑者はおでこを切りました。警察は、両者ともに危険運転をしお互いにケガをさせたとして、2人を危険運転致傷の疑いで逮捕しました。警察は、捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしていません。