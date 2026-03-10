M!LK「イイじゃん」阪神・甲子園駅の列車接近メロディに センバツにあわせ“特別にアレンジ”
阪神電気鉄道は10日、春のセンバツ高校野球「第98回選抜高等学校野球大会」の開催に合わせ、3月19日の始発から大会終了日までの間、甲子園駅の列車接近メロディを、M!LKの「イイじゃん」に変更すると発表した。
同曲は、今大会の入場行進曲にも採用されている。駅では、列車接近メロディのために特別にアレンジされたものとなる。編曲は音楽プロデューサーである向谷実氏が担当。
なお、甲子園駅列車接近メロディを高校野球大会関連曲に変更するのは、春の大会では、今回が11回目（春の大会では2015〜19年、2021年〜25年に実施）。
■概要
内容：列車接近時に「イイじゃん」のサビの部分を約10秒間放送
（注）同社線の各駅では従来「線路は続くよ どこまでも」を列車接近メロディ（編曲は向谷 実氏が担当）に使用しており、甲子園駅以外の駅の接近メロディは、大会期間中も変更しない。
期間：3月19日（木）始発〜大会終了日（3月31日（火）予定）の終電
場所：本線 甲子園駅
