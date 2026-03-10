プロレス団体の全日本プロレスは10日、塙元輝選手と練習生契約を締結したことを発表しました。

塙選手は、お笑い芸人はなわさんの長男で、7歳から柔道を始め、高校時代には高校総体佐賀県予選個人戦(100kg超級)で優勝、高校総体個人戦(100kg超級)ベスト16など優れた成績をおさめてきました。

その後、柔道強豪校の国士舘大学へ進学。大学卒業までの15年間、柔道に打ち込みました。そして今回、その実績を買われ全日本プロレスからオファー。悩み抜いた上でプロレス界入りを決めました。

この日、契約発表会見に出席した塙選手は、大学時代からプロレスをみる機会があったと述べ、「大学卒業してから教員をさせていただいてて、その中でプロレスラーというものが頭の片隅にずっとあって、(全日本から)ありがたく本当にお声がけ頂いて、そこから真剣に毎日考えて、この決断に至りました」と経緯を語りました。

今後の目標は「スターになりたいという思いと、この全日本プロレスをさらに大きくして頑張っていきたい気持ちです」と述べ、憧れの存在として挙げたのは「他団体ではあるんですけど、武藤敬司さんみたいな、男らしい選手に、そんな風になってみたいな、という気持ちはあります」と答えました。

柔道出身の塙選手は自身のスタイルについて聞かれると「やっぱり柔道技とか活かせたらなと思うんですけど、まだ(プロレスを)やったことがないので、どういったスタイルになるかわからないですし、わからないんですけど、精一杯努力していいレスラーになりたいなと思います」と一からのスタートであることを謙虚に語ると、同じ柔道界からプロレスデビューしたウルフアロン選手についても触れ「僕も大学生時代、ウルフさんと練習もしたことはあるんですけど、そういった方があの大きい舞台で戦っている姿を見て刺激にもなりますし、そこまで意識はしてないんですけど、僕自身が大きくなって、大きい舞台でやりたいなという思いはあります」と今後の意気込みを語りました。