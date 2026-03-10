鹿島の鬼木達監督が10日、全体練習後に取材に応じた。5連勝が懸かる次戦14日は、24年まで率いた川崎Fとホームで対戦。昨季のホーム開催は国立競技場だったため、就任2年目で初めてメルカリスタジアムに古巣を迎え撃つ。「メルカリスタジアムの圧の中で戦いたいというのは常にあるので、楽しみはある。応援の期待に応えられるような戦いをしたい」と心待ちにした。

8カ月前の借りを返す。昨年7月の前回対戦は敵地で1―2の逆転負けを喫した。「昨年の等々力でのゲームが、自分のスイッチを押してもらうじゃないけど、そういうきっかけになった。選手を躍動させられなかったあの後悔…あれがあったから優勝があったとも言えるんですけど」と振り返るように、鬼木監督にとってターニングポイントとなった敗戦だった。チームはその試合以降、リーグ15戦負けなしで9年ぶりのJ1制覇。今季は開幕節こそPK負けしたが、2戦目から4連勝と強さが際立つ。8カ月前に現実を突きつけられた川崎Fとの再戦は、進化を示す一戦となる。

「今、チームは非常にやる気に満ちている。その流れを止めるのではなく、逆にスピードアップしていきたい。高い要求をしながら成長したい」。因縁の相手を倒し、連勝街道を突き進む。