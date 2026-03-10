株価 乱高下 証券会社の様子は？

日経平均株価は昨日（3月9日）、過去3番目となる2892円という下げ幅を記録しました。一転して今日（10日）は1519円上げて取引を終えました。

【写真を見る】株価乱高下でも「意外と冷静」様子見の投資家たち 目下の中東情勢 “長期投資前提”でスルー？

乱高下する株価。証券会社への問い合わせが増えています。

熊本市にある大熊本証券では、担当者が顧客に現状を説明していました。

大熊本証券の担当者「日本は今、あくまでも様子を見ながら、スタートは買戻しが入ったが、午後から落ち着いた」

「意外と冷静」様子見の投資家たち

日経平均株価は昨日の原油の急騰を受け、先週末から2892円下がり過去3番目の下げ幅となりました。

そして今日は…。

記者「こちらのモニターでは、投資家たちの様子見姿勢が強まっていることが伝えられています。上げ幅は刻一刻と変わっています」

中東の混乱が早期に収束するとの期待感が広がり、原油の先物価格が急落し、午後1時すぎの時点では1200円前後値を上げていました。

乱高下する株価を受け、「昨日から今朝にかけて、問い合わせ件数が増えている」といいます。

ただ2025年と2024年も日銀の利上げやアメリカ関税ショックなどで大幅に下落していて、その経験から冷静な投資家が多いと見ています。

大熊本証券の担当者「意外と冷静に捉えている感じはする。そんなに慌てて売り急ぐこともない。狼狽することが決してプラスにならないと、皆さん感じている」

また、新NISAなど長期投資を前提とする人が多く、目の前の下落への反応が穏やかだとしています。