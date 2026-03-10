　2025年4月に放送され薬膳・漢方ブームの火付け役にもなったNHK ドラマ10「しあわせは食べて寝て待て」。自分の体のケアをして、できるだけ快適な日々を過ごしませんか？　今回は話題の薬膳レシピ本を紹介！

セール価格（3月12日まで）：440円

薬膳なのに、簡単。おばんざいなのに、簡単。京おばんざいの店・青家のオーナー料理人であり、テレビ番組のコメンテーターとしてもおなじみの青山有紀の手により、薬膳とおばんざいが融合。簡単なのに美味しく、食べるとなんだか調子までよくなる８５皿。著者は京都出身。中目黒の京おばんざい屋「青屋」で、母から受けついだ京おばんざいと祖父の故郷である韓国家庭料理をふるまう。２０１０年国際中医薬膳師資格取得。

■晋遊舎ムック　NHK ドラマ10 「しあわせは食べて寝て待て」 麦巻さんのまいにち薬膳手帖〜体と心をいたわる旬の食材と養生の知恵〜

価格：1,500円

大ヒットNHK ドラマ10「しあわせは食べて寝て待て」

作品の世界を楽しみながら薬膳の知識を学べる

ビジュアルガイド＆レシピブックが登場！

2025年4月に放送され薬膳・漢方ブームの火付け役にもなったNHK ドラマ10「しあわせは食べて寝て待て」のビジュアルガイド＆レシピブック。

■体にやさしい中華ごはん　まいにち家薬膳

価格：1,650円

◎薬膳の知恵を、家で作る中華料理に取り込むレシピ本です。

国際中医薬膳師の資格をもつ料理家・ワタナベマキさんが、「旬の食材を摂る」ことをベースに、

春夏秋冬の季節ごとに、私たちの体に合う旬のものを使った中華ごはんを紹介します。

薬膳＝薬のようで苦く、まずいのでは？といったイメージを持つ人にも、

身近な食材を使い、味の想像もつく家中華のレシピなら受け入れやすく、食べておいしい！

■体と心をいたわる 薬膳みそ汁

価格：1,760円

薬膳では薬と飲むこと以上に食べることを大切にします。そこで、日本の食卓に欠かせないみそ汁に薬膳の知恵を加え、体と心をいたわってくれる薬膳みそ汁を、7つの効能別に紹介。ご飯とのセットで簡単な献立や、それぞれの効能によい食材なども紹介します。

■薬膳せいろ　体にやさしい温活レシピ

価格：1,650円

切って詰めて蒸すだけ。体を温め、不調を改善する蒸し薬膳を提案。1回の蒸し調理で1食の献立ができあがる楽ちんレシピや、冷えに基づく不調別レシピなど80品を紹介。

