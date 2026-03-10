フリーアナウンサー大島由香里（42）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、飲酒について語った。

番組では、東京や品川から新幹線に乗車した場合に駅弁を食べるタイミングについてのネット記事を紹介。駅間が短いため、新横浜を出てから食べ始めるという意見に、共感が寄せられている。

この日はフリーアナ枡田絵理奈がゲスト出演。自宅のある広島から日帰りで、収録後に新幹線で帰るという。広島までは約4時間。過ごし方について聞かれると、「お弁当を食べて、おやつとか食べて、本を読んで、寝て…」と答えた。また「私、東京駅で発車前に食べ終わるとか。待たない」と笑わせた。

大島にも同じ質問が。「私は大阪なら3本、名古屋なら2本ですね。だいたい。それでちょうどいいくらいですね」。酒豪で大のビール党としても知られる大島だけに、移動時間も豪快に飲むようだ。

飲んでも顔が紅潮することもなく、「だから困るんですよ」とも。「酔うと…うるさくなって、そしてノビます」と、酔った末の様子も明かしていた。