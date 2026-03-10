【明日3/11まで！】白泉社マンガ60％コイン還元！『3月のライオン』や『紫雲寺家の子供たち』など話題の作品をBOOK☆WALKERでそろえるチャンス！【BOOK☆WALKER】
白泉社 の作品2,000点以上コイン60%還元に！「ヤングアニマル」「楽園」「ハレム」などの白泉社マンガ2,000点以上がコイン60%還元になります。『三月のライオン』や、話題のメディア化作品『紫雲寺家の子供たち』など、人気作もラインナップ！ 今回は定番作品をご紹介！
3月のライオン
■3月のライオン
価格：759円【455コイン還元！】
3月のライオン
その少年は、幼い頃すべてを失った。夢も家族も居場所も──。この物語は、そんな少年がすべてを取り戻すストーリー。その少年の職業は──やさしさ溢れるラブストーリー。
■紫雲寺家の子供たち
セール価格（3月12日まで）：358円【214コイン還元！】
紫雲寺家の子供たち
累計1000万部突破「彼女、お借りします」作者・宮島礼吏の最新作!!世田谷の豪邸に住む紫雲寺家の７人兄弟姉妹は、才色兼備で巷でもその名を轟かせている。長男の新は、個性の強い５人の姉妹に振り回されながらも家族を大切にして過ごしてきた。しかし、末の妹の誕生日会で父親から驚きの事実を告げられ、兄弟姉妹の運命は一変する―!?家族の愛と男女の恋が入り混じる、禁断のラブコメ第１巻!!
■ドカ食いダイスキ！ もちづきさん
価格：759円【455コイン還元！】
ドカ食いダイスキ！ もちづきさん
【X（Twitter）日本トレンド１位のやばいマンガ!!!!】望月美琴、21歳・営業事務！おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!?ガッツリ・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに食す♪カロリーのオーバードーズで"至る"、限界突破の禁断グルメギャグ★《限定描き下ろしエピソード》も収録、超・待望のコミックス第１巻…ドカ読み推奨！（このコミックスには「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん［1話売り］ 第1〜6話」を収録しております）
■Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます
価格：759円【455コイン還元！】
Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます
「小説家になろう」で大人気の原作を東雲太郎がコミカライズ。元騎士の主人公が転生したのはSランクモンスターの「ベヒーモス」。しかし幼体なので見た目は仔猫!? 自分を拾ってくれた美少女エルフ娘を守るため、騎士（ペット）としての誇りを胸に戦う！ 異世界冒険ファンタジー第1巻！ 小説版第2巻も同日発売です。※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。
■放課後のアイドルには秘密がある
セール価格（3月12日まで）：380円【228コイン還元！】
放課後のアイドルには秘密がある
「僕のクラスには、正真正銘のアイドルがいる」超エリート校に進学した高校一年生の昼野は、入学最初の学力テストで記入ミスにより赤点を出し補習を受けることになる。しかし、その補習にはもう一人参加者がいて…？全ラブコメが羨む、人気アイドルとの秘密共有ラブコメディ！
