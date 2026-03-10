会う口実欲しさに策略を巡らすものの…前世も今世もふたりは嚙み合わない／前世で殺した相手の担当編集になりました
『前世で殺した相手の担当編集になりました』（すずり街/竹書房）第4回【全6回】
憧れの小説家はまさかの因縁の相手--!? 人気絶頂の小説家・東雲 陣（しののめ じん）の担当になった新人編集者・西園寺 三春太（さいおんじ みはるた）。大ファンだった先生の担当となり、西園寺は大喜びで初打ち合わせに臨む。ところが、謎に包まれた小説家の正体は、前世で西園寺が殺した敵国の軍曹だった！ しかも彼にはしっかり前世の記憶があって…。前世の恨みを忘れていないと西園寺は焦るが--!? この再会は運命？それとも宿命？ pixivコミックランキング2021で BL部門3位にランクインした話題作『前世で殺した相手の担当編集になりました』をお楽しみください！
