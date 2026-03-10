影山優佳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/10】元日向坂46の影山優佳が3月2日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】24歳元日向坂「お皿もオシャレ」お店レベルの本格ラムハヤシライス

◆影山優佳、手作りのラムハヤシライス披露


影山は「ラムハヤシライス」と手書きで添え、器にたっぷりと盛られたハヤシライスを披露。「最近ラムにハマっているので、トマト・マッシュルームとともに少しのオレンジで柔らかく香り高く煮込めました！！」とコツを明かしている。

◆影山優佳の投稿に反響


この投稿に「本格的でびっくり」「ラム入れてるのすごい」「絶対美味しい」「オレンジ入れるの真似したい」「お店レベル」「お皿もオシャレ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）

