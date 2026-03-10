影山優佳「最近ラムにハマっているので」手作り“ラムハヤシライス”披露 調理のコツも紹介「本格的でびっくり」「お店レベル」
【モデルプレス＝2026/03/10】元日向坂46の影山優佳が3月2日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳元日向坂「お皿もオシャレ」お店レベルの本格ラムハヤシライス
影山は「ラムハヤシライス」と手書きで添え、器にたっぷりと盛られたハヤシライスを披露。「最近ラムにハマっているので、トマト・マッシュルームとともに少しのオレンジで柔らかく香り高く煮込めました！！」とコツを明かしている。
この投稿に「本格的でびっくり」「ラム入れてるのすごい」「絶対美味しい」「オレンジ入れるの真似したい」「お店レベル」「お皿もオシャレ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
