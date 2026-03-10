1児の母・長谷川理恵、高級苺使用した手作りパフェ公開「贅沢使い」「苺が真っ赤で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】モデルの長谷川理恵が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの苺パフェを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「真っ赤で美味しそう」高級苺使用した手作りパフェ
長谷川は「真理さんからいただいた奈良の古都華。パイを焼いてパフェに」と報告。奈良県特産の苺「古都華」を贅沢に使用し、こんがりと焼けたパイとクリームを重ねたパフェの写真を披露した。クリームについては「クリームはメイプル味」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「手作りパフェのクオリティが高すぎる」「苺が真っ赤で美味しそう」「贅沢使い」「メイプル味のクリームなんてお洒落」「盛り付けのセンスが流石」といったコメントが寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
