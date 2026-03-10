【1/12 ホンダ スーパーカブ（ずんだもんエディション）】 3月12日10時より予約開始 6月 発売予定 価格：5,500円

ピーエムオフィスエーは、プラモデル「1/12 ホンダ スーパーカブ（ずんだもんエディション）」を3月12日10時より予約受付を開始する。発売は6月を予定し、価格は5,500円。

本商品はフジミ模型とPLUM PMOAの コラボ商品で、「ホンダ スーパーカブ」をずんだもんカスタムで1/12スケールプラモデル化したもの。フジミ模型の1/12 NEXTシリーズの「スーパーカブ」の本格的な仕様に加えて、ずんだもんカラーで立体化されている。

付属のカスタムデカールによってずんだもんカスタムとしてデコレーションすることができる。さらに、別売りの「プラフィア ずんだもん」を乗せることも可能。

(C)SSS

※画像は開発中の試作品に塗装を施したものです。実際の商品とは異なります。

※組立、塗装が必要なプラスチックキットです。別途、工具・塗装等が必要となります。

※画像は撮影用に塗装を施してあります。

※商品の仕様は予告なく変更となる可能性がございます。