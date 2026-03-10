東京マルイは、3月9日に18才以上用エアーソフトガン3点を再販した。

今回再販されたのは、固定スライドガスガン「LCP II」（10,780円）、ガスブローバック「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」（23,980円）、ガスブローバック「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」（25,080円）の3点。

本稿ではそれぞれスペックをまとめて紹介していく。

固定スライドガスガン「LCP II」詳細

ガスブローバック「コルト ガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」詳細

ガスブローバック「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」詳細

価格：10,780円 全長：131mm 銃身長：66mm 重量：265g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：10発価格：23,980円 全長：217mm 銃身長：112mm 重量：812g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：26＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：25,080円 全長：222mm 銃身長：112mm 重量：850g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）

