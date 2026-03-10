SOLA WEATHER CAREのヘア＆ボディバーム登場♡天気に負けないツヤ髪ケア

どんな天気の日でも輝くツヤ髪を目指せるヘアケアブランド「SOLA WEATHER CARE」から、新作アイテム「ソラウェザーケアクリスタルヘア＆ボディバーム」が登場。2026年3月25日（水）より全国のドラッグストアやバラエティショップなどで発売されます。体温でとろけるバームが髪に自然なツヤとまとまりをプラス。さらに手肌の保湿ケアにも使える、毎日持ち歩きたくなる2WAYアイテムです♡

ヘアも肌もケアする万能バーム

ソラウェザーケアクリスタルヘア＆ボディバーム



価格:1,650円（税込）

体温でなめらかに溶けるテクスチャーのバームで、髪になじませるだけでしっとりまとまりのあるツヤ髪に仕上がります。

ヘアスタイリングとして使った後、手に残ったバームはそのまま指先やひざなど乾燥しやすい部分の保湿ケアに使用可能。外出先でも手軽にケアできるヘア＆ボディの2WAY仕様が魅力です。

内容量:33g

天気に左右されない髪へ導く処方



「ウェザーケア美容」に着目した処方で、天候による髪の悩みにアプローチするのも特徴。晴れの日・雨の日どちらの環境にも対応するケア成分を配合しています。

まず晴れの日対策として、UV対策※1成分＊1を配合し、外出時の髪と手肌を360度バリア＆コート。紫外線による乾燥から守り、ツヤ髪のベースを整えます。

さらに雨の日対策として、撥水うねり※2ケア成分＊2やナイアシンアミド＊3を配合。湿気や水分を弾きながら髪のうねり※2を補正し、まとまりのあるスタイルをキープします。

また、合成酸化防止剤などを使用しないFree処方で、髪や手肌へのやさしさにも配慮。

香りはクリスタルフリージアの香りで、清楚で晴れやかなフリージアの香りがふんわり広がり、お花畑にいるような幸せな気分にしてくれます♪

※1紫外線による乾燥対策

※2乾燥や湿気により髪のしなやかさが不足し、まとまりにくい状態

※3 2025年7月末時点(2019年～2025年7月末)

＊1オウゴン根エキス(保湿)

＊2γードコサラクトン(補修)

＊3保湿

毎日のケアをもっと心地よく



天気や湿気、紫外線など、毎日の環境変化に寄り添ってくれるSOLA WEATHER CAREのヘア＆ボディバーム。コンパクトで持ち運びやすく、髪のスタイリングから手肌の保湿までマルチに活躍します。

ふんわり香るフリージアの香りと、自然なツヤ感で気分もアップ♡忙しい朝や外出先でも手軽に使える新しいウェザーケアアイテムを、ぜひ取り入れてみてください♪