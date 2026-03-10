エプスタイン氏が所有していた「ゾロ牧場」を家宅捜索　外国人少女2人の遺体を埋めるよう命じたとする告発　現地当局が捜査再開

性的虐待などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪、ジェフリー・エプスタイン氏がかつてアメリカ国内で所有していた牧場について、捜査当局が家宅捜索を開始しました。

アメリカ南西部ニューメキシコ州の捜査当局は9日、エプスタイン氏が所有していた「ゾロ牧場」の家宅捜索を開始しました。

エプスタイン氏は、この牧場に関係者らを招き、女性や少女に対する性的虐待を行ったと告発されていますが、ニューメキシコ州は2019年、連邦当局の要請を受け、捜査を打ち切っていました。

ただ、アメリカ司法省が2026年1月に公開した文書に、エプスタイン氏が牧場の近くに外国人少女2人の遺体を埋めるよう命じたとする告発が含まれていたことから、現地当局が本格的な捜査を再開しました。

ニューメキシコ州のスタンスベリー連邦下院議員（民主党）は、州当局による捜査を評価したうえで、Xへの投稿で「エプスタイン事件の生存者たちは、正義をあまりに長く待ち続けてきた。ニューメキシコ州は、事件の真実と責任の追求において先頭に立っている」と述べました。