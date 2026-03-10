「フジノウェーブ記念」（１０日、大井）

６歳にして素質開花。５番人気のナンセイホワイトが混戦を抜け出して重賞初制覇。「第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３」（４月１５日・大井）への優先出走権をゲットした。２着に７番人気のジョージテソーロ、３着に１４番人気のドリームビリーバーが入り、３連単は１３５万超と大波乱。１番人気のチカッパは直線で伸びを欠いて７着に敗れた。

ド派手なマスクが躍動した。ラスト２００メートル過ぎ。中団から徐々にポジションを上げてきたナンセイホワイトが馬場の真ん中を一直線。最後は２馬身突き抜けた。

グッと握った左拳で愛馬の肩をポン。頑張りをねぎらった安藤洋はしてやったり。「千四は絶対、大丈夫だと自信がありました。最後は必ず弾けると」と喜んだ。

前走は東京大賞典に挑戦して７着。正直、今回は次に予定するブリリアントＣへの叩き台の意味合いもあった。しかもダイオライト記念（１１日）との両にらみ。鞍上は「想定を見て、こっちの方がやれると思って（出走を）お願いしました」と胸を張った。

１６年のアフター５スター賞以来の重賞２勝目となった米田英師も「初めての距離でやってみないと分からなかったけど、まさか勝てるとは…。驚いてます。直線の脚はすごかった。言葉が出なかった」と目を細めた。

３歳時は東京ダービーで３着するなど早くから素材の良さはアピールしていたが、体質の弱さが出世を遅らせていた。６歳の春にしてようやくつかんだタイトル。「まだレース後は疲れが出ることもあるので、しっかりケアしていきたい」と気を引き締めた。次はブリリアントカップ（４月１６日・大井）へ。タイトルを手にした素質馬が、遅れた分を取り戻しにいく。