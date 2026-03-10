タレントのスザンヌさんが3月10日、自身のインスタグラムを更新。日本経済大学を卒業したことを報告しました。

【写真を見る】【 スザンヌ 】 39歳で日本経済大学を卒業 仕事・育児と格闘した4年間「挑戦に遅すぎることはない」





スザンヌさんは「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活」だったと振り返り、「正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と4年間の苦労を明かしました。









卒業を支えてくれた人たちへの感謝も綴っており、「支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです」とコメント。特に長男の存在が原動力だったようで、「ママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです」と感謝を伝えました。







子どもと一緒に勉強した思い出についても触れ、「隣で宿題をしている息子と一緒にママも宿題やっちゃおう！と机に向かって過ごした時間は、私にとって宝物でした」と、親子で切磋琢磨した時間の大切さを語っています。









4年間を通じて「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」と学びへの思いを表現しています。









袴姿で卒業式に臨んだスザンヌさんは、「またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」と、今後への意気込みを語っています。

この投稿に、「スザンヌさんご卒業おめでとうございます 尊敬します」「子育てもしながら仕事もしながら凄い」「子育てやお仕事、経営とマルチに活躍される中で凄いですね」「私も頑張ろうってパワーもたくさんもらってます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】