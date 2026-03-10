【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは日本の伝統遊びや夏の風物
なじみのある言葉の中に隠れた共通点を見つけて、頭をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、伝統的な遊びから季節の味覚、街の景色まで、親しみやすい語彙をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か、記憶の引き出しを整理しながら考えてみましょう。
□□がみ
かきご□□
あ□□んご
うらど□□
ヒント：正方形の紙を折って鶴や兜など、さまざまな形を作る日本の伝統的な遊びを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おり」を当てはめると、次のようになります。
おりがみ（折り紙）
かきごおり（かき氷）
あおりんご（青リンゴ）
うらどおり（裏通り）
1枚の紙に命を吹き込む「折り紙（おりがみ）」、暑い日に涼を運んでくれる「かき氷（かきごおり）」、酸味と甘みが爽やかな「青リンゴ（あおりんご）」、そして喧騒を離れた静かな「裏通り（うらどおり）」。
伝統文化、季節の食べ物、果物、街の構造と、全く異なるジャンルの言葉たちが特定の2文字を介して鮮やかにつながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、伝統的な遊びから季節の味覚、街の景色まで、親しみやすい語彙をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か、記憶の引き出しを整理しながら考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□がみ
かきご□□
あ□□んご
うらど□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おり正解は「おり」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おり」を当てはめると、次のようになります。
おりがみ（折り紙）
かきごおり（かき氷）
あおりんご（青リンゴ）
うらどおり（裏通り）
1枚の紙に命を吹き込む「折り紙（おりがみ）」、暑い日に涼を運んでくれる「かき氷（かきごおり）」、酸味と甘みが爽やかな「青リンゴ（あおりんご）」、そして喧騒を離れた静かな「裏通り（うらどおり）」。
伝統文化、季節の食べ物、果物、街の構造と、全く異なるジャンルの言葉たちが特定の2文字を介して鮮やかにつながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)