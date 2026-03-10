「親の邪魔が入って」42歳男性、年収250万円。“実家に入れているお金よりも”重大な悩みの種とは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山梨県甲府市在住・42歳男性のエピソードを紹介します。
職業：派遣社員
在住：山梨県甲府市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：親100万円、自分250万円
実家の間取り：3LDK
交際費：5000円
毎月のお小遣い：2000円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：180万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「実家を出る予定はないです」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「苦労していることは、休日にのんびりしたい時などに親の邪魔が入ってのんびり出来なかったり、作業したい時に集中させてもらえなかったりすることと、自分のタイミングでご飯やお風呂が出来ないことがままあったりします」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金に関する悩みは、実家に入れているお金よりも、親が緊急でお金が必要になった時は一人暮らしをしている時よりも催促の頻度が高いことです」と打ち明けてくれました。
もし親に何かあったときのことを考え、実家暮らしを選んだ回答者。一方で、自分のタイミングで食事や入浴ができないことや、金銭面に関する悩みを抱えている様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
