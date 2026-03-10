テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中のTVアニメ『メダリスト』第21話「熱血」のあらすじと先行カット、予告映像が公開された。

原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞。さらに2027年に劇場版の公開も決定している。

新潟で魚淵と再会したいのりと司。魚淵は早速いのりのジャンプを修正するのだが、同時にハーネスを司に渡し、二人にアドバイスしながらそれぞれの改善点を指摘していくのだった。その一方で、魚淵は司に新しい提案をする。

公開された先行カットには、浮かない表情を見せるいのりや、いのりに声をかける臨時コーチ・魚淵翔、そして決意の表情を浮かべる司の姿などが収められている。

さらに、春瀬なつみ、大塚剛央、市ノ瀬加那、阿部菜摘子、坂泰斗、加藤英美里が出演する『メダリスト』スペシャルイベントが、8月30日に開催されることも決定。『メダリスト』Blu-ray＆DVD第2期vol.1・2の初回生産特典には、同イベントのチケット優先販売申込券が封入される。会場やチケット情報などの詳細は後日発表される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）