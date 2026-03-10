東日本大震災の発災からあすで１５年です。

【写真を見る】震災の教訓を若い警察官へ 米沢市で大規模地震を想定した災害訓練 東日本大震災から15年（山形）

きょう、山形県米沢市では、大規模地震を想定した災害訓練が行われました。

米沢警察署では東日本大震災が発災したこの時期に合わせて、災害装備品の点検や災害への対処能力向上を目的とした訓練を毎年行っています。

きょうは米沢署の若手警察官およそ３０人が参加し、大地震による停電で動かなくなった信号機をエンジン発電機で復旧させる手順や手信号による交通規制の動きを確認しました。

また、緊急車両などの通行を妨げる倒木などを切断するチェーンソーの使い方も、災害時には必要な知識です。

警察官たちは、チャップスと呼ばれる作業用の防護服を着て、重心を落として腰より下の部分で木を切るなどの指導を受けていました。

■東日本大震災の教訓を若い警察官たちへ

警察官として大地震を経験していない人も増える中、この訓練には東日本大震災を風化させず教訓を若い警察官たちに伝えていく目的もあるといいます。

米沢警察署 松田ひなた 巡査（２年目・河北町出身）「（警察官として震災を）経験していない分知識も少ないので自分たちも災害などでケガや殉職などないようにすることが大切だと教わった」

米沢警察署 鈴木皓介 巡査（３年目・山形市出身）「日頃から装備資機材の点検をすることでいざという時に十分にその威力を発揮できるようにすることが大切だと感じた。災害にあわれた方は自分のことを思う心の余裕などがないと思うので救助の際はまずは「大丈夫だよ」「いま助けるよ」と声をかけてあげたい」

米沢警察署 白谷祐介 警備課長「いつ発生するかわからない所があるのでいつでも出動できるように、そして県民の命を守れるように今後も訓練等を重ねていきたい」

警察官たちは、今後の災害対応に向けて気持ちを新たにしている様子でした。