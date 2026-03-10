植木（左）が完璧なヘッドで先制点を挙げた。 (C)Getty Images

　なでしこジャパンは３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦。日本が先制点を挙げた。

　立ち上がりから日本は相手の最終ラインの背後を積極的に狙い、テンポよくボールを動かしてチャンスを創出。サイドを起点に何度もゴールへ迫り、主導権を握った。

　均衡を破ったのは21分だった。右サイドでボールを受けた長谷川唯が、ゴール前へ斜めに浮き球の絶妙なパスを供給。これにゴール前で反応した植木理子が、完璧なヘディングシュートをゴール右へ突き刺した。
 
　植木は前節のベトナム戦でハットトリックを達成。この日もネットを揺らし、２試合連続ゴールと好調ぶりを示した。

　この先制弾にSNS上ではファンも反応。「おしきたー」「本当ヘディングうまい」「パーフェクトなクロスから植木！」「長谷川の魔法のようなパス」「植木さん絶好調」など称賛の声が相次いでいる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】長谷川唯の“魔法パス”→植木理子ヘッド弾！