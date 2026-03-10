「長谷川の魔法のようなパス」「植木さん絶好調」完璧クロス→ヘッド弾でなでしこ先制！ SNS興奮「本当ヘディングうまい」【女子アジア杯】
なでしこジャパンは３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦。日本が先制点を挙げた。
立ち上がりから日本は相手の最終ラインの背後を積極的に狙い、テンポよくボールを動かしてチャンスを創出。サイドを起点に何度もゴールへ迫り、主導権を握った。
均衡を破ったのは21分だった。右サイドでボールを受けた長谷川唯が、ゴール前へ斜めに浮き球の絶妙なパスを供給。これにゴール前で反応した植木理子が、完璧なヘディングシュートをゴール右へ突き刺した。
植木は前節のベトナム戦でハットトリックを達成。この日もネットを揺らし、２試合連続ゴールと好調ぶりを示した。
この先制弾にSNS上ではファンも反応。「おしきたー」「本当ヘディングうまい」「パーフェクトなクロスから植木！」「長谷川の魔法のようなパス」「植木さん絶好調」など称賛の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長谷川唯の“魔法パス”→植木理子ヘッド弾！
立ち上がりから日本は相手の最終ラインの背後を積極的に狙い、テンポよくボールを動かしてチャンスを創出。サイドを起点に何度もゴールへ迫り、主導権を握った。
均衡を破ったのは21分だった。右サイドでボールを受けた長谷川唯が、ゴール前へ斜めに浮き球の絶妙なパスを供給。これにゴール前で反応した植木理子が、完璧なヘディングシュートをゴール右へ突き刺した。
植木は前節のベトナム戦でハットトリックを達成。この日もネットを揺らし、２試合連続ゴールと好調ぶりを示した。
この先制弾にSNS上ではファンも反応。「おしきたー」「本当ヘディングうまい」「パーフェクトなクロスから植木！」「長谷川の魔法のようなパス」「植木さん絶好調」など称賛の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長谷川唯の“魔法パス”→植木理子ヘッド弾！