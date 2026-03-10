●あす11日(水)は 朝の底冷えが一段と強まる

●空模様は水～木曜と比較的穏やか 金曜は天気不安定＆再び寒さ増す

●今週末から 緩やかに気温は上昇傾向に

先週末からの季節後戻りの寒さが少々しつこく続いています。きょう10日(火)の県内の最高気温は、おおむね2月中旬～下旬並みにとどまりました。





天気図で見ると、西から張り出す高気圧に覆われている形にはなっています。しかし、日本海側のエリアを中心に寒気に伴う雲が、あちらこちらにまばらに広がっていて、実際、上空に3月にしては強い寒気が居座っているために、今、冬の名残を感じる寒さが続いている、という状況です。





この寒気や、このあと夜中に晴れて放射冷却が強まることもあり、あす11日(水)朝にかけては市街地でも氷点下の気温の所が出てくるなど、グッと底冷えが強まってきます。今夜もシッカリ暖かくして、風邪を引かないよう十分気を付けて、お過ごし下さい。





また、あす11日(水)、あさって12日(木)は晴れたり曇ったり程度で、まずまず空模様は穏やかですが、金曜日は今よりもう少々強い寒気が流れ込んでくる見通しで、グッと身体が縮こまる寒さになるとともに、天気も少々不安定…所々にわか雨や、場所によって、にわか雪も。さらに雷を伴う可能性もあります。



今週この先まだしばらく続く、しつこい寒さと、金曜日の気まぐれな空模様に要注意、と心得ておきましょう。





あす11日(水)朝は、各地で底冷えがグッと強まります。豊田や徳佐は、朝の最低気温が氷点下4度まで下がる見込みです。空模様はまずまず落ち着いていて、日中にかけて日ざし十分ですが、晴れても最高気温で11～14度止まりの所が多くなります。昼間も厚手の上着などは欠かせません。





まだまだスギ花粉は飛散最盛期が続いています。あす11日(水)も、寒さは続いても症状を引き起こすには十分な量は飛ぶおそれ。花粉対策も引き続き入念にお願いします。





あさって12日(木)も日中は落ち着いた天気ですが、木曜日の夜から金曜日にかけては強い寒気の流れ込みで天気不安定…所々にわか雨、にわか雪のほか、寒さも再び厳しくなってきそうです。今週末からはしばらく落ち着いた天気で、朝晩はまだまだ冷えますが、昼間は緩やかながら気温は上昇傾向となり、徐々に春らしくなってくるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）