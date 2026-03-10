いじめの苦悩…そして夢に挑む大切さ語る「人気ロックバンドのボーカル 中学校で人権講話」《長崎》
長崎市の中学校で “人権問題” について講話したのは、人気ロックバンド『FUNKIST』のメンバーです。
いじめや人種差別を受けた苦悩や、夢をあきらめないことの大切さを伝えました。
吹奏楽部の演奏と盛大な拍手で迎えられたのは、V･ファーレン長崎の応援歌「V-ROAD」などで知られる人気ロックバンド『FUNKIST』のボーカル 染谷 西郷さんです。
長崎市の土井首中学校の全校生徒 約330人を前に、人権講話を行いました。
（染谷 西郷さん）
「俺がみんなと同じ年の時まで、俺の国は白人が黒人を差別している国だった」
南アフリカ人の母と、日本人の父との間に生まれた染谷さんは、人種隔離政策「アパルトヘイト」が行われた南アフリカの歴史や、学生の頃に受けた “いじめ” について振り返りました。
その上で楽曲を織り交ぜながら自身の経験を伝え、夢を持ち続けることの大切さや、平和への願いを発信しました。
（染谷 西郷さん）
「途中であきらめて夢かなえた奴は、この世界に一人もいないんだ。
だから一回しかないその命で、やり直しも巻き戻しもできないその命で、それでもつかみたいと思う未来が見えた時はあきらめるな、挑み続けろ。何回失敗したっていいんだよ。何回つまずいたっていいんだ。
何回倒れたっていいんだよ。大事なのは、何回立ち上がったかっていう方だ」
最後に、生徒全員を舞台前に集めた染谷さん。
みんなで「V-ROAD」を熱唱し、心をひとつにしました。
（生徒）
「自分の夢をしっかり持って取り組んでいきたい」
（生徒）
「夢を応援された時に涙が出た。すごいなって」
（生徒）
「感動した。初めて生で(歌う姿を)見たが、とてもすごかった」
染谷さんがボーカルを務める『FUNKIST』。
長崎への恩返しと平和への願いを込め、5月31日に稲佐山で “無料のライブ” を行うということです。