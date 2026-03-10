長崎市の中学校で “人権問題” について講話したのは、人気ロックバンド『FUNKIST』のメンバーです。

いじめや人種差別を受けた苦悩や、夢をあきらめないことの大切さを伝えました。

吹奏楽部の演奏と盛大な拍手で迎えられたのは、V･ファーレン長崎の応援歌「V-ROAD」などで知られる人気ロックバンド『FUNKIST』のボーカル 染谷 西郷さんです。

長崎市の土井首中学校の全校生徒 約330人を前に、人権講話を行いました。

（染谷 西郷さん）

「俺がみんなと同じ年の時まで、俺の国は白人が黒人を差別している国だった」

南アフリカ人の母と、日本人の父との間に生まれた染谷さんは、人種隔離政策「アパルトヘイト」が行われた南アフリカの歴史や、学生の頃に受けた “いじめ” について振り返りました。

その上で楽曲を織り交ぜながら自身の経験を伝え、夢を持ち続けることの大切さや、平和への願いを発信しました。

（染谷 西郷さん）

「途中であきらめて夢かなえた奴は、この世界に一人もいないんだ。

だから一回しかないその命で、やり直しも巻き戻しもできないその命で、それでもつかみたいと思う未来が見えた時はあきらめるな、挑み続けろ。何回失敗したっていいんだよ。何回つまずいたっていいんだ。

何回倒れたっていいんだよ。大事なのは、何回立ち上がったかっていう方だ」

最後に、生徒全員を舞台前に集めた染谷さん。

みんなで「V-ROAD」を熱唱し、心をひとつにしました。

（生徒）

「自分の夢をしっかり持って取り組んでいきたい」

（生徒）

「夢を応援された時に涙が出た。すごいなって」

（生徒）

「感動した。初めて生で(歌う姿を)見たが、とてもすごかった」

染谷さんがボーカルを務める『FUNKIST』。

長崎への恩返しと平和への願いを込め、5月31日に稲佐山で “無料のライブ” を行うということです。