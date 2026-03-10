愛知県蒲郡市で、当時73歳の女性が殺害された事件は、未解決のまま、きょうで10年です。

遺族の杉浦司さん61歳。妻・多香子さんと共に、きょう午後、蒲郡市内で情報提供を、呼びかけました。事件が起きたのは10年前…

2016年3月10日の夜、当時73歳の母・加津代さんが自宅で倒れているのを、離れで暮らしていた、司さんが見つけました。殺人事件でした。

（杉浦司さん）

「私たちは10年間ずっと、この事件のことを当然忘れることもなかったし、母親のことも忘れることもなかった」

人の役に立てることを喜びとしている人

50年以上、農業を営み、みかんや野菜を近所の人たちにも、配っていたという加津代さん。



（多香子さん）

「昔の日本の母という感じですね、一言で言うと。常に周りを見て、人の役に立てる。それを喜びとしている人でした」

着ていた服は残されたまま「片づけられない」

畳の上に倒れていた加津代さんの首には、携帯電話の充電コードが巻かれていました。顔には、ビニール袋がかぶせられていたといいます。



（司さん）

「ここが母が日常寝泊まりしていた部屋なんですけど、なかなか事件が解決しないと、片付けられない」



寝室には、加津代さんが着ていた服などが、残されています。

（司さん）

「ここら辺の小さな棚も全部物色されていたので、このあたりは散らばっていた」



空き巣被害にあわないよう、対策もしていた加津代さん。



（司さん）

「扉を開けたりすると、鈴が鳴るようなものを部屋に作っていた。近所で空き巣とか、泥棒が入ったと聞いて、母なりに対策をしたのではないか」

ビラ配りには名古屋の主婦殺人事件の遺族・高羽悟さんも参加

（蒲郡警察署・志治正己所長）

「警察だけでなく市民も決して忘れてはならない事件であります。われわれ警察は犯人を追い続けます」

きょうのビラ配りには、26年後に女が逮捕された、名古屋の主婦殺人事件の遺族・高羽悟さんも加わりました。



（高羽悟さん）

「26年たっても逮捕されるので、警察も遺族もあきらめないでほしい」

（司さん）

「10年経った今の方がより、私たちも警察も、必ず犯人を捕まえる日が来るということを信じて、そういう思いが強くなりました。10年間逃げ切れたから、まだこれからも逃げ切れるなんて、殺人事件には絶対ないので、犯人には『必ず捕まえるぞ』という気持ちでいます」

愛知県警は、フリーダイヤル（0120-110-463）で事件に関する情報提供を呼びかけています。