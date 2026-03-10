富山市で、車同士が衝突し親子2人が死亡した事故で、逮捕された男の車が時速140キロを超えていたとみられることが分かりました。また男は、「他の車を追い抜こうと思った」という趣旨の話をしているということです。

■ブレーキかけず“時速140キロ以上”で

事故は一瞬の出来事でした。

今月7日、富山市の国道交差点で車同士が衝突。横転し大きく破損している車に乗っていた上田壮芽さん（14）と、母親の絵莉加さん（38）が亡くなりました。

猛スピードで交差点に進入したのは、赤い車。道路沿いのブロックに乗り上げ、フロント部分が大破しています。

危険運転致死の疑いで逮捕・送検されたのは、赤い車を運転していた会社員の杉林凌容疑者（26）です。

警察によると、直線道路を走行していたという杉林容疑者は、赤信号を無視して交差点に進入。軽乗用車と衝突事故を起こしたとみられています。

◇

事故の瞬間をとらえた映像からも分かる、その“スピード”。

捜査関係者への取材で、時速140キロ以上だったことが、新たに分かりました。

杉林容疑者はブレーキをかけずに、法定速度の60キロを大幅に上回るスピードで交差点に進入したとみられるということです。

■親子知る人「壮芽もママもよく笑う人」

親子2人の命が失われた事故。被害者の上田さん親子について知る人は…。

上田さんの近隣住民

「こども2人とお母さんとおばあちゃんの4人暮らし。シングルマザーだって。（壮芽さんは）優しい子じゃないかな」

壮芽さんの同級生

「クラスの中でも明るい子で、すごくみんなから好かれていた。最初は信じられなくて、ショックが大きいです」

上田さん親子を知る人

「（壮芽さんの）笑っている顔しか思い出せなくて、いつも笑ってました。壮芽はうちの下の子をいつもあたたかい目で見てくれて、すごい優しいお兄ちゃんみたいな感じで遊んでくれてて。だから、そういう顔しか思い出せない」

母親の絵莉加さんについては…。

上田さん親子を知る人

「壮芽もママもよく笑う人だったし。（母親は）すごくはきはきしてて、いつもケラケラ笑っている、元気」

◇

警察の調べに対し、容疑を認めているという杉林容疑者。

「他の車を追い抜こうと思った」という趣旨の話をしているということです。

警察はスピードを出していた動機などを調べています。