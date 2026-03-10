ÆüEU¡¢6·î¼óÇ¾¶¨µÄ³«ºÅ¤ÇÄ´À°¡¡ÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Ç¶¨ÎÏ¶¯²½
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¡¢Åìµþ¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬6·î¤ËÄê´ü¼óÇ¾¶¨µÄ¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÆüEU³°¸ò¶Ú¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ä¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤äÂ¾¹ñ¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¼«Í³ËÇ°×¤Î¿ä¿Ê¤äË¡¤Î»ÙÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÆüËÜ¤ÈEU¤ÇÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡EU²¤½£°Ñ°÷²ñ¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¼óÇ¾¶¨µÄ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÆüEU³°¸ò¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬6·îÃæ½Ü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG7¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢EUËÜÉô¤¬¤¢¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤òË¬¤ì¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¡¢¥³¥¹¥¿EUÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈEU¤ÏºòÇ¯12·î¡¢EU¤ÎÂç·¿¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Û¥é¥¤¥º¥ó¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¤Ø¤ÎÆüËÜ¤Î»²²Ã¤Ç¼Â¼Á¹ç°Õ¤·¤¿¡£¼óÇ¾¶¨µÄ¤ÇÀµ¼°¤Ê½ðÌ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¡£