バレーボール女子元日本代表で、１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーのの大友愛さん（４３）が１０日、小学生を対象としたイベント「めざせ最高到達点！アスリートから学ぶバレーボール教室ｉｎ東京体育館」に出演した。トスの実演や、スパイク時の手の向きなどを丁寧に指導するなど、笑顔で子どもたちと交流。「すごく子どもたちが元気で、一緒にバレーボールするのは本当に楽しい。現役から離れてバレーをする機会がないので、原点に戻るような、バレーを続けてきてよかったなと思う時間になった」と実感を込めた。

現日本代表で、次期エースとして期待がかかる長女・秋本美空（ドレスナーＳＣ）にエールも送った。現在、ドイツ１部リーグにレンタル移籍中。放送の兼ね合いもありプレーは全てチェックできていないが、この日の前日には３時間を超えるビデオ通話をするほど仲良しだという。

日本代表活動は夏前から本格化していくが、今年は優勝なら２８年ロサンゼルス五輪の出場枠を獲得できるアジア選手権（８月、中国）が開催される重要な１年だ。大友さんは「すごく期待も大きくて、疲れるときとか、弱音を吐きたいときがあると思うけど、そういうときの（ための）親でいたいし、ママでいたい」と胸の内を明かしつつ、「オールラウンドで、なんでもできる選手になっていっていると思う。誰かを勇気づけられたり、人の心を動かせる選手になってほしい」と願った。