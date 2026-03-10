◆アネモネＳ・リステッド（３月１４日、中山競馬場・芝１６００メートル、２着まで桜花賞の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセン

メイショウハッケイ（牝３歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、昨年のファンタジーＳで３着の実力馬。今回のアネモネＳは、登録している全馬が１勝馬という組み合わせで、ここなら実績は上位だ。

「メイショウ」の先代オーナーである松本好雄氏のＪＲＡ通算２０００勝の節目を飾った馬だが、最近は不運が重なっている。当初は２月７日の春菜賞に出走予定で、パドックを周回していたが、降雪のため、東京競馬の８Ｒ以降のレース中止が決定。その場で鞍を外し、栗東に戻る“カラ輸送”になってしまった。１週スライドで出走したこぶし賞では、６着に敗れた。橋本助手は「カラ輸送の影響か、パドックでイレ込みがきつかったし、力を出し切れなかった」と悔やむ。

誤算はそれだけではなかった。７日の報知杯ＦＲは得意の１４００メートル戦で期待されたが、抽選で除外の憂き目にあった。しかし、ここに来て状態は上向きだ。４日に栗東・ＣＷコースで５ハロン６６秒２―１１秒３を馬なりでマーク。１０日も軽快なキャンターを見せた。「トレセンでの雰囲気は変わらずに、いつも通り。状態もいいですよ」と同助手も前を向く。

ここ２走のラストは伸びを欠いているが、「２戦とも、前に壁をつくれていなかった。ポテンシャルは高いですし、マイルでも大丈夫だと思います」と同助手に悲観の色はない。今度こそ抽選をくぐり抜けて、桜花賞切符をつかむ。（山下 優）