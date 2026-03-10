能登半島地震の“語り部”に挑戦 輪島の中学生 夏のデビューにむけて 災害の怖さや復興の現状伝えるために
実際に経験した災害の怖さと、復興へと向かうふるさとの姿を自分たちの言葉で伝えたい。石川県輪島市の中学生が能登半島地震の語り部活動に挑戦しています。
輪島中学校で行われたワークショップ、テーマは「語り部活動」。
輪島中学校が、金沢大学と協力して行っている総合授業の一環です。
夏には、実際に震災の語り部として活動を始めることになっていますが、今回、東日本大震災で語り部活動に携わっていた学生らが講師となり、生徒たちの取り組みについて実践的なアドバイスをしていきました。
「今回、香華園について取り上げたいなって思ったのってどうしてですか」
「朝市だから」「燃えてしまったから」
「いろいろある中で、なぜこれ選んだのかなって、なにか思いがあったら、そういうのを入れるとすごい伝わる」
講師による語り部活動も実演され、実際に目の前で語られることで響いてくる、生の言葉に接した生徒たちは…
生徒は：
「やるかやらないか、何か迷ったらいくみたいなのが心に響きました」
「当たり前が当たり前じゃないことが分かったし、一人の思いが世界につながっていくんだなって思いました。地震がのつらさとか、自分も(地震に)もしあったらということを考えてほしいです」
輪島中の生徒たちの語り部としてのデビューは、ことし夏。
全国から訪れる人に、ふるさとの今と復興への希望を届けるために、生徒たちの準備は続きます。