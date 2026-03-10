ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊７０ｂｐと大幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ　　　　2.833
フランス　　　3.442（+61）
イタリア　　　3.529（+70）
スペイン　　　3.285（+45）
オランダ　　　2.926（+9）
ギリシャ　　　3.521（+69）
ポルトガル　　　3.228（+40）
ベルギー　　　3.356（+52）
オーストリア　3.133（+30）
アイルランド　3.114（+28）
フィンランド　3.114（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）