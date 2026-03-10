ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７０ｂｐと大幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%）
ドイツ 2.833
フランス 3.442（+61）
イタリア 3.529（+70）
スペイン 3.285（+45）
オランダ 2.926（+9）
ギリシャ 3.521（+69）
ポルトガル 3.228（+40）
ベルギー 3.356（+52）
オーストリア 3.133（+30）
アイルランド 3.114（+28）
フィンランド 3.114（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
