アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イランも報復をして中東は緊張が続いています。高知県内から中東へ商品を輸出をしている企業にも影響が出始めています。



土佐町の酒造メーカー土佐酒造の松本宗己社長です。今週、中東向けの輸出が止まったといいます。



■土佐酒造 松本社長

「ドバイ向けの輸出を出荷する予定になっていて、今頃船に乗っておる予定だったんですが、海運会社さん自体があの（中東）エリアに船で物を運ぶことができないというふうにご連絡をいただきまして今、輸送ができない状態で手元にお酒が余っている状態です」





ドバイの飲食店に卸す予定だった日本酒「桂月」1000本が出荷未定のまま、会社に保管されています。■土佐酒造 松本社長「今のところ出荷できない状態は90万円分ぐらいのお酒」ドバイがあるUAE＝アラブ首長国連邦はイランとはペルシャ湾を挟んで対岸に位置しています。土佐酒造では2か月に1度、神戸港から輸出商品をタンカーに乗せてホルムズ海峡を通り、現地に届けてきました。しかし3月1日、アメリカ・イスラエルとイランとの軍事衝突以降、ホルムズ海峡が通行できなくなりました。■土佐酒造 松本社長「本場の料理人がドバイにはたくさんいて食材も各国の本物の食材を空輸してるので、うちの輸出先の中でも結構重点的に取り組んでたマーケットの1つです。大きな力を持った国の判断でいろいろとなさると思うんですが、我々力のない者にとってみたら、なす術もないという、起こったことは起こったこととして受け入れるしかないのかなというのが今の状況です」軍事衝突が起きると企業は輸出のコストがあがり、さらに中東情勢の悪化は、原油価格の高騰に直結します。■土佐酒造 松本社長「約40ヶ国に輸出していますので、基本的に輸出は海上輸送でコンテナ船で行くんですが、コンテナ船の運賃というのがこれから多分、過去にもあったがうなぎのぼりに運賃が高騰するだろうといわれていて、ヨーロッパまで1コンテナ50万円くらいで運べたのが、1番高い時250万円とかだった。もう全くそれまでの計算が成り立たないという状況になるのかな」さらに松本社長は、国内企業への影響も指摘します。■土佐酒造 松本社長「一切輸出をしてないという事業者さんにもおそらくかなり影響が及ぶだろうなと思われるのは、エネルギー価格の上昇ですので、そのエネルギーを使って生産されている我々ですと、パッケージの類、段ボール、ラベル、キャップとか、瓶とかガラス瓶とかでも全てエネルギーをたくさん使って製造されてるものですので、そういうものの原価が間違いなく上がってくるだろう。おそらく皆さん普段乗られてる自動車に使う燃料とかすべてに影響が及んでくると思われるので、決して楽観視できる状況ではないのかなと思っている」日本テレビによりますと、アメリカとイスラエルによる大規模攻撃とイランによる報復攻撃によって3月9日時点で中東全域で1600人以上が死亡し、軍事衝突は終結の兆しが見えません。紛争の影響は遠く離れた高知でも少しずつ現れ始め、今後拡大していく可能性が高まっています。